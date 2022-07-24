В Чорному морі корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи

Деталі

Як зазначається, два ракетоносія готові до нанесення ракетних ударів 16-ма "Калібрами", неподалік чатує 1 вдк.

Цитата

"Загроза ракетних ударів залишається актуальною до всіх областей півдня України. Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи. Наша гідність, сила й міць вразила цілий світ! Бережіть себе і збережіть Україну. Разом переможемо! Все буде Україна!", - закликали в ОК "Південь".

Нагадаємо

Побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя.