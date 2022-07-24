В Черном море корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Черном море корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы. Два ракетоносителя готовы к нанесению ракетных ударов 16 "Калибрамы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Как отмечается, два ракетоносителя готовы к нанесению ракетных ударов 16 "Калибрамы", неподалеку подстерегает 1 вдк.
Цитата
"Угроза ракетных ударов остается актуальной ко всем областям юга Украины. Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни, не приближайтесь и не касайтесь подозрительных предметов, обезопасьте от них других, особенно детей, не воспринимайте на веру весь поток информации, умейте различать правду от фейков, а о подозрительных действиях посторонних лиц оперативно извещайте компетентные органы. Наше достоинство, сила и мощь поразили целый мир! Берегите себя и сохраните Украину. Вместе победим! Все будет Украина!", - призвали в ОК "Юг".
Напомним
Опасаясь высадки десанта, оккупационные войска минуют побережье.