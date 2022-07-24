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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы

В Черном море корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы

Киев • УНН

 • 255333 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Черном море корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы. Два ракетоносителя готовы к нанесению ракетных ударов 16 "Калибрамы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

Как отмечается, два ракетоносителя готовы к нанесению ракетных ударов 16 "Калибрамы", неподалеку подстерегает 1 вдк.

Цитата

"Угроза ракетных ударов остается актуальной ко всем областям юга Украины. Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни, не приближайтесь и не касайтесь подозрительных предметов, обезопасьте от них других, особенно детей, не воспринимайте на веру весь поток информации, умейте различать правду от фейков, а о подозрительных действиях посторонних лиц оперативно извещайте компетентные органы. Наше достоинство, сила и мощь поразили целый мир! Берегите себя и сохраните Украину. Вместе победим! Все будет Украина!", - призвали в ОК "Юг".

Напомним 

Опасаясь высадки десанта, оккупационные войска минуют побережье.

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