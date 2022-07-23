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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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ОК "Південь": побоюючись висадки десанту, окупанти мінують узбережжя

ОК "Південь": побоюючись висадки десанту, окупанти мінують узбережжя

Київ • УНН

 • 185074 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Деталі

В ОК "Південь" також повідомили, що в штормовому Чорному морі продовжують чатувати два ракетоносці з 16-ма "Калібрами", кількість вдк збільшилась до двох.

Цитата

"Реагування на сигнали повітряної тривоги має бути швидким і чітким. Не наражайте себе на небезпеку, відвідуючи заборонені місця і об’єкти, пам’ятайте про загрозу дрейфуючих мін в штормовому морі і на узбережжі. Не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів, не допомагайте ворогу, дайте захисникам України довершити свою гідну справу", - закликали в командуванні.

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