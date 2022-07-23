ЗСУ знищили понад 90 окупантів та уразили два ворожі опорні пункти

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"Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує оборонятися, намагаючись утриматися на зайнятих рубежах за рахунок обстрілів реактивними системами залпового вогню й авіаційних ударів", - ідеться в повідомленні.

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Вдень парою ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 атаковано околиці Андріївки, без втрат. Надвечір 60 реактивними снарядами РСЗВ "Град" обстріляно село Канівське на Запоріжжі. Влучання по відкритій прибережній місцевості та островах у Дніпрі. Втрат та руйнувань нема.

Українською штурмовою авіацією та гелікоптерами завдано чотирьох ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню ворожої сили й техніки на Миколаївщині.

Втрати ворога становлять: 93 військових, РСЗВ "Град", три БТР-82, дві самохідні гармати "Піон", шість одиниць автотехніки та склад з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо

За останні тижні Україна знищила понад 100 важливих цілей армії рф.