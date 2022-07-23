ВСУ уничтожили более 90 оккупантов и поразили два вражеских опорных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На Южном направлении уничтожены 93 российских оккупантов. Украинская авиация нанесла удары по двум вражеским опорным пунктам в Херсонской области и по скоплению силы и техники в Николаевской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряжена, но контролируется силами обороны. Враг продолжает обороняться, пытаясь удержаться на занятых рубежах за счет обстрелов реактивными системами залпового огня и авиационных ударов", - говорится в сообщении.
Детали
Днем парой вражеских ударных вертолетов Ка-52 атакована окрестность Андреевки, без потерь. К вечеру 60 реактивными снарядами РСЗО "Град" обстреляно село Каневское в Запорожье. Попадание по открытой прибрежной местности и островам в Днепре. Потерь и разрушений нет.
Украинской штурмовой авиацией и вертолетами нанесены четыре удара по двум вражеским опорным пунктам на Херсонщине и по скоплению вражеской силы и техники на Николаевщине.
Потери врага составляют: 93 военных, РСЗО "Град", три БТР-82, две самоходные пушки "Пион", шесть единиц автотехники и склад с боеприпасами.
Окончательные потери врага доразведываются.
Напомним
За последние недели Украина уничтожила более 100 важных целей армии рф.