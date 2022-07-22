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За останні тижні Україна знищила понад 100 важливих цілей армії рф - Reuters

За останні тижні Україна знищила понад 100 важливих цілей армії рф - Reuters

Київ • УНН

 • 122928 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. російські військові щодня зазнають сотні втрат у війні в Україні, зокрема втратили тисячі лейтенантів і капітанів, заявив у п'ятницю високопоставлений представник міністерства оборони США, передає агенство Reuters, пише УНН.

Деталі

Чиновник на умовах анонімності повідомив, що, крім убитих лейтенантів і капітанів, було вбито сотні полковників і "багато" російських генералів.

росія класифікує загибель військових як державну таємницю навіть у мирний час і не оновлювала свої офіційні дані про втрати під час війни. 25 березня повідомлялося про 1351 загиблого солдата.

Україна заявила у червні, що щодня гинуть від 100 до 200 українських військовослужбовців.

Сполучені Штати також вважають, що Україна знищила понад 100 "високоцінних" російських цілей включаючи командні пункти, склади боєприпасів та об'єкти ППО, заявив представник США.

Доповнення

Раніше на цьому тижні Пентагон заявив, що надасть Україні чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні комплекси (HIMARS) в останньому пакеті озброєнь.

Сполучені Штати надали допомогу в галузі безпеки на суму 8 мільярдів доларів з початку війни, у тому числі 2,2 мільярда доларів минулого місяця.

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