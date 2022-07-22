За последние недели Украина уничтожила более 100 важных целей армии рф - Reuters

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. российские военные ежедневно несут сотни потерь в войне в Украине, в том числе потеряли тысячи лейтенантов и капитанов, заявил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что, кроме убитых лейтенантов и капитанов, были убиты сотни полковников и "много" русских генералов.

россия классифицирует гибель военных как государственную тайну даже в мирное время и не обновляла свои официальные данные о потерях во время войны. 25 марта сообщалось о 1351 погибшем солдате.

Украина заявила в июне, что ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военнослужащих.

Соединенные Штаты также считают, что Украина уничтожила более 100 "высокоценных" российских целей, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО, заявил представитель США.

Дополнение

Ранее на этой неделе Пентагон заявил, что предоставит Украине четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS) в последнем пакете вооружений.

Соединенные Штаты оказали помощь в области безопасности на сумму 8 миллиардов долларов с начала войны, в том числе 2,2 миллиарда долларов в прошлом месяце.

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