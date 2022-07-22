За последние недели Украина уничтожила более 100 важных целей армии рф - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. российские военные ежедневно несут сотни потерь в войне в Украине, в том числе потеряли тысячи лейтенантов и капитанов, заявил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает агентство Reuters, пишет УНН.
Детали
Чиновник на условиях анонимности сообщил, что, кроме убитых лейтенантов и капитанов, были убиты сотни полковников и "много" русских генералов.
россия классифицирует гибель военных как государственную тайну даже в мирное время и не обновляла свои официальные данные о потерях во время войны. 25 марта сообщалось о 1351 погибшем солдате.
Украина заявила в июне, что ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военнослужащих.
Соединенные Штаты также считают, что Украина уничтожила более 100 "высокоценных" российских целей, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО, заявил представитель США.
Дополнение
Ранее на этой неделе Пентагон заявил, что предоставит Украине четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS) в последнем пакете вооружений.
Соединенные Штаты оказали помощь в области безопасности на сумму 8 миллиардов долларов с начала войны, в том числе 2,2 миллиарда долларов в прошлом месяце.