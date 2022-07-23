ОК "Юг": опасаясь высадки десанта, оккупанты минуют побережье
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Опасаясь высадки десанта, оккупационные войска минуют побережье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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В ОК "Юг" также сообщили, что в штормовом Черном море продолжают подстерегать два ракетоносца с 16 "Калибрами", количество вдк увеличилось до двух.
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"Реагирование на сигналы воздушной тревоги должно быть быстрым и четким. Не подвергайте себя опасности, посещая запрещенные места и объекты, помните об угрозе дрейфующих мин в штормовом море и на побережье. Не разглашайте сведений о деятельности и перемещении наших подразделений, не помогайте врагу, дайте защитникам Украины завершить свое достойное дело", - призвали в командовании.
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