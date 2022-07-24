Генштаб: враг периодически ведет воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На Северском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское в Сумской области. Кроме того, периодически ведет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей, сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.
На Северском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское на Сумщине. Кроме того, периодически ведет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении враг осуществлял огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяже, Коробочкино, Победа и другие.
На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии, в частности, районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.
На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы у Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали БпЛА.
На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействовал штурмовую и армейскую авиацию.
С разных направлений враг вел штурмовые действия с целью установления контроля над территорией Углегорской ТЭС. Украинские воины снова отбросили оккупантов назад.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многие другие. Вражеский БпЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи и других.
Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения по определенным направлениям продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и составам противника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские защитники уничтожили более 50 российских оккупантов