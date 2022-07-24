Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 39 520 оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 24.07 ориентировочно такие:

личного состава – примерно 39 520 (+280) человек ликвидировано,

танков ‒ 1722 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3942 (+13) ед,

артиллерийских систем – 869 (+5) ед,

РСЗО – 255 (+2) ед,

средства ПВО – 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+ 0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+0),

крылатые ракеты – 170 (+3) ,

корабли/катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3) ед,

специальная техника – 73 (+1).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском направлении.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, рашисты периодически ведут воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.