Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 39 520 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. За пять месяцев полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 520 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 24.07 ориентировочно такие:
личного состава – примерно 39 520 (+280) человек ликвидировано,
танков ‒ 1722 (+14) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3942 (+13) ед,
артиллерийских систем – 869 (+5) ед,
РСЗО – 255 (+2) ед,
средства ПВО – 113 (+0) ед,
самолетов – 221 (+ 0) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+0),
крылатые ракеты – 170 (+3) ,
корабли/катера – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3) ед,
специальная техника – 73 (+1).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском направлении.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, рашисты периодически ведут воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.