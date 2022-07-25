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ВСУ уничтожили вражеские склады с боеприпасами и наблюдательный пункт нацгвардии рф

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Украинские защитники на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения нацгвардии рф, два вражеских состава с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

Также уничтожены 66 российских оккупантов, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", три единицы бронированной и девять - автомобильной техники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили беспилотник "Мерлин-ВР" вблизи Ивановки, где захватчики пытались провести воздушную разведку. Окончательные потери врага – уточняются.

Наша авиация нанесла пять ударов по врагу. В частности, атакованы 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском. Всего ракетно-артиллерийские подразделения наших войск выполнили около 190 огневых задач.

Напомним 

В Черном море продолжается маневрирование 10 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота вдоль Крымского полуострова к Анапе.

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