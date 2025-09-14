У Харкові внаслідок ДТП загинув водій, троє пасажирів госпіталізовані
Київ • УНН
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії 13 вересня на вулиці Тюринській. Водій Renault загинув, врізавшись у стовп, троє пасажирів отримали травми.
У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Київському районі міста. Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 вересня близько 22:50 по вулиці Тюринській, пише УНН з посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонний стовп. Внаслідок зіткнення 36-річний кермувальник загинув. Троє пасажирів, віком 19, 23 і 28 років з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до медичного закладу.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Доповнення
У Києві п'яна водійка скоїла наїзд на військовослужбовицю та втекла з місця ДТП.
За попередньою інформацією, кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу.
Після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.