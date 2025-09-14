$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 1600 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
09:08 • 11109 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 42480 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 77881 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 65474 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 74675 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 40879 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 72649 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 67363 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39514 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
У Харкові внаслідок ДТП загинув водій, троє пасажирів госпіталізовані

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії 13 вересня на вулиці Тюринській. Водій Renault загинув, врізавшись у стовп, троє пасажирів отримали травми.

У Харкові внаслідок ДТП загинув водій, троє пасажирів госпіталізовані

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Київському районі міста. Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 вересня близько 22:50 по вулиці Тюринській, пише УНН з посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонний стовп. Внаслідок зіткнення 36-річний кермувальник загинув. Троє пасажирів, віком 19, 23 і 28 років з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до медичного закладу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Доповнення

У Києві п'яна водійка скоїла наїзд на військовослужбовицю та втекла з місця ДТП.

За попередньою інформацією, кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу.

Після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Павло Зінченко

