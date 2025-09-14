В Харькове в результате ДТП погиб водитель, трое пассажиров госпитализированы

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту смертельной аварии в Киевском районе города. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября около 22:50 по улице Тюринской, пишет УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный столб. В результате столкновения 36-летний водитель погиб. Трое пассажиров, в возрасте 19, 23 и 28 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Дополнение

В Киеве пьяная водительница совершила наезд на военнослужащую и скрылась с места ДТП.

По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь в первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и допустила наезд на женщину-пешехода, 23-летнюю военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в пределах пешеходного перехода.

После содеянного 44-летняя водительница покинула место происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали правоохранители в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.