В Харькове в результате ДТП погиб водитель, трое пассажиров госпитализированы

Эксклюзив
13:13 • 1728 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
09:08 • 11218 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 42597 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 78002 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 65560 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 74717 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 40900 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 72703 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 67415 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39525 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожарVideo14 сентября, 04:31 • 13612 просмотра
Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло14 сентября, 05:23 • 10900 просмотра
Маск призвал к смене британского правительства на масштабном митинге в Лондоне07:52 • 5054 просмотра
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба10:26 • 10816 просмотра
Стубб и Джонсон обменялись резкими репликами во время конференции в Киеве12:59 • 8374 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 75406 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 48128 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 47358 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 72702 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 44872 просмотра
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Ким Чен Ын
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Великобритания
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 5042 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 20396 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 67415 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 53182 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 101206 просмотра
Бильд
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

В Харькове в результате ДТП погиб водитель, трое пассажиров госпитализированы

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельной аварии 13 сентября на улице Тюринской. Водитель Renault погиб, врезавшись в столб, трое пассажиров получили травмы.

В Харькове в результате ДТП погиб водитель, трое пассажиров госпитализированы

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту смертельной аварии в Киевском районе города. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября около 22:50 по улице Тюринской, пишет УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный столб. В результате столкновения 36-летний водитель погиб. Трое пассажиров, в возрасте 19, 23 и 28 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Дополнение

В Киеве пьяная водительница совершила наезд на военнослужащую и скрылась с места ДТП.

По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь в первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и допустила наезд на женщину-пешехода, 23-летнюю военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в пределах пешеходного перехода.

После содеянного 44-летняя водительница покинула место происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали правоохранители в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Павел Зинченко

