У Харкові у ванні втопився однорічний хлопчик

Повідомлення про те, що в квартирі за місцем мешкання у ванній кімнаті втопився 1-річний хлопчик, надійшло до поліції 10 серпня о 18:40.

Як встановили правоохоронці, близько 18:00 батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися та залишив його у ванній кімнаті без нагляду на декілька хвилин. Коли чоловік повернувся до кімнати, виявив дитину під водою. Медики, що прибули за викликом, констатували смерть дитини.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Львівщині у річці втопилась малолітня дитина.