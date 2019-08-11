В Харькове в ванной утонул годовалый мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Харькове из-за невнимательности отца в ванне утонул маленький ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.
Сообщение о том, что в квартире по месту жительства в ванной комнате утонул 1-летний мальчик, поступило в полицию 10 августа в 18:40.
Как установили правоохранители, около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, тог обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, во Львовской области в реке утонул малолетний ребенок.