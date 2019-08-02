На Львівщині у річці втопилась малолітня дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Львівській області в річці втопилась дівчинка 2007 року народження. Про це УНН повідомили у головному управлінні ДСНС України в області.
Так, 1 серпня, о 13:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у м. Стрий в річці втопилася дівчинка 2007 року народження.
До місця події виїхали рятувальники.
О 13:53 за допомогою спецобладнання тіло загиблої дитини витягнули з води.
Як з'ясувалось, троє дітей відпочивали на річці. Коли дівчинці стало зле і вона почала тонути, інші діти намагалися самостійно її врятувати, проте це їм не вдалось. І лише після цього діти покликали на допомогу старших. Проте, коли до місця події прибули дорослі, дівчинка знаходилась під водою.
Нагадаємо, школярка потонула у гірській річці на очах у подруг.