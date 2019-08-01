Школярка потонула у гірській річці на очах у подруг

Так, сьогодні до поліції близько опівдня надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що у водоймі втопилася дитина.

"Як попередньо встановили правоохоронці, загиблою виявилася 11-річна місцева мешканка, учениця 6-го класу, яка разом із двома подругами відпочивала на річці Стрий. Тіло дівчинки виявили в п’яти метрах від берега на глибині приблизно 2,5 метрів", - повідомили у поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тіло дитини скерували на експертизу. З’ясовуються обставини події. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, у Красногорівці Донецької області 13-річний школяр вирішив переплисти кар’єр, але на середині водоймища йому забракло сил, і він потонув.