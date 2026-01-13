У Харкові російський дрон атакував дитячий санаторій: що відомо
Київ • УНН
У ніч на 13 січня ворожий дрон влучив у дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова, спричинивши пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Ворог у ніч на вівторок, 13 січня, поцілив ударним дроном по дитячому санаторію у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
"Зафіксовано влучання "шахеду" у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа", - написав Терехов.
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що у Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА.
"За попередньою інформацією, без постраждалих", - уточнив Синєгубов.
Нагадаємо
Кількість загиблих унаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова в ніч на вівторок, 13 січня, зросла до двох.
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер11.01.26, 01:59 • 20274 перегляди