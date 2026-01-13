У Харкові російський дрон атакував дитячий санаторій: що відомо

$43.080.09
12 січня, 19:13 • 11747 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 19535 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 16314 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 18009 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 28914 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 17924 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 19558 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 41066 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37898 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29912 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Популярнi новини
Іран продав росії ракети на суму 2,7 мільярда доларів12 січня, 18:14 • 4190 перегляди
Орловська ТЕЦ у рф знову під ударом: спалахнула пожежа12 січня, 18:45 • 3622 перегляди
"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві21:21 • 8118 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами23:25 • 3660 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла00:39 • 4344 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:17 • 28914 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 34490 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 41066 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 37915 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 42381 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 34089 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 29724 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 35520 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 37638 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 93706 перегляди
У Харкові російський дрон атакував дитячий санаторій: що відомо

Київ • УНН

 • 776 перегляди

У ніч на 13 січня ворожий дрон влучив у дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова, спричинивши пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Харкові російський дрон атакував дитячий санаторій: що відомо

Ворог у ніч на вівторок, 13 січня, поцілив ударним дроном по дитячому санаторію у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

"Зафіксовано влучання "шахеду" у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа", - написав Терехов.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що у Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА.

"За попередньою інформацією, без постраждалих", - уточнив Синєгубов.

Нагадаємо

Кількість загиблих унаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова в ніч на вівторок, 13 січня, зросла до двох.

У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер11.01.26, 01:59 • 20274 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків