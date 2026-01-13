В Харькове российский дрон атаковал детский санаторий: что известно

$43.080.09
12 января, 19:13 • 10552 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 16613 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 14790 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 16602 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 27317 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 17557 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 19261 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 40397 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 37645 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29768 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 27320 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 33748 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 40399 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 37354 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 41826 просмотра
В Харькове российский дрон атаковал детский санаторий: что известно

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В ночь на 13 января вражеский дрон попал в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова, вызвав пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Харькове российский дрон атаковал детский санаторий: что известно

В ночь на вторник, 13 января, враг попал ударным дроном по детскому санаторию в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Подробности

"Зафиксировано попадание "шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте пожар", - написал Терехов.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в Шевченковском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА.

"По предварительной информации, без пострадавших", - уточнил Синегубов.

Напомним

Число погибших в результате вражеских ударов по пригороду Харькова в ночь на вторник, 13 января, возросло до двух.

В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр11.01.26, 01:59 • 20148 просмотров

Вадим Хлюдзинский

