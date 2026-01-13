В Харькове российский дрон атаковал детский санаторий: что известно
Киев • УНН
В ночь на 13 января вражеский дрон попал в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова, вызвав пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
В ночь на вторник, 13 января, враг попал ударным дроном по детскому санаторию в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Подробности
"Зафиксировано попадание "шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте пожар", - написал Терехов.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в Шевченковском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА.
"По предварительной информации, без пострадавших", - уточнил Синегубов.
Напомним
Число погибших в результате вражеских ударов по пригороду Харькова в ночь на вторник, 13 января, возросло до двух.
