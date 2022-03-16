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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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У харківському СІЗО виявили двох мертвих мародерів

У харківському СІЗО виявили двох мертвих мародерів

Київ • УНН

 • 108543 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У харківському СІЗО виявили мертвими двох чоловіків, яких затримали за мародерство. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Нашими слідчими були затримані два мародери. Після усіх юридичних процедур ці мародери були направлені до слідчого ізолятору. На наступний день ми знайшли їх в ізоляторі вже мертвими, причини смерті встановлюються", - написав Болвінов.

Деталі

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Доповнення

Правоохоронці Бучанського району затримали групу мародерів в Ірпені.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про посилення відповідальності за державну зраду та мародерство.

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