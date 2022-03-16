У харківському СІЗО виявили двох мертвих мародерів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У харківському СІЗО виявили мертвими двох чоловіків, яких затримали за мародерство. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Нашими слідчими були затримані два мародери. Після усіх юридичних процедур ці мародери були направлені до слідчого ізолятору. На наступний день ми знайшли їх в ізоляторі вже мертвими, причини смерті встановлюються", - написав Болвінов.
Деталі
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.
Доповнення
Правоохоронці Бучанського району затримали групу мародерів в Ірпені.
Нагадаємо
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