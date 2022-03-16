В харьковском СИЗО обнаружили двух мертвых мародеров

Цитата

"Нашими следователями были задержаны два мародеры. После всех юридических процедур эти мародеры были направлены в следственный изолятор. На следующий день мы нашли их в изоляторе уже мертвыми, причины смерти устанавливаются", - написал Болвинов.

Детали

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Дополнение

Правоохранители Бучанского района задержали группу мародеров в Ирпене.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство.