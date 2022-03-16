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19:03 • 63548 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 112461 просмотра

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В харьковском СИЗО обнаружили двух мертвых мародеров

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В харьковском СИЗО обнаружили мертвыми двух мужчин, которых задержали за мародерство. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Нашими следователями были задержаны два мародеры. После всех юридических процедур эти мародеры были направлены в следственный изолятор. На следующий день мы нашли их в изоляторе уже мертвыми, причины смерти устанавливаются", - написал Болвинов.

Детали

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Дополнение

Правоохранители Бучанского района задержали группу мародеров в Ирпене.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство.

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