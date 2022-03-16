В харьковском СИЗО обнаружили двух мертвых мародеров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В харьковском СИЗО обнаружили мертвыми двух мужчин, которых задержали за мародерство. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Нашими следователями были задержаны два мародеры. После всех юридических процедур эти мародеры были направлены в следственный изолятор. На следующий день мы нашли их в изоляторе уже мертвыми, причины смерти устанавливаются", - написал Болвинов.
Детали
Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
Дополнение
Правоохранители Бучанского района задержали группу мародеров в Ирпене.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство.