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Зеленський підписав закони про посилення покарання за держзраду та мародерство

Зеленський підписав закони про посилення покарання за держзраду та мародерство

Київ • УНН

 • 203138 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про посилення відповідальності за державну зраду та мародерство. Про це свідчать дані з карток законопроектів на сайті Верховної Ради, пише УНН.

Так, 4 березня закон №7116 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану, було повернуто з підписом Президента, свідчать дані з картки документу.

Також 4 березня було повернуто з підписом Президента закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство №7124.

Деталі

Законопроект №7116 передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна.

Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.

Доповнення

Правоохоронний комітет Верховної Ради проголосував за посилення відповідальності за мародерство, а також дозволив використати зброю цивільному населенню проти окупантів.

Окрім того, правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав проект закону, який пропонує передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.

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