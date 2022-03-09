Зеленський підписав закони про посилення покарання за держзраду та мародерство
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про посилення відповідальності за державну зраду та мародерство. Про це свідчать дані з карток законопроектів на сайті Верховної Ради, пише УНН.
Так, 4 березня закон №7116 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану, було повернуто з підписом Президента, свідчать дані з картки документу.
Також 4 березня було повернуто з підписом Президента закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство №7124.
Деталі
Законопроект №7116 передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна.
Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.
Доповнення
Правоохоронний комітет Верховної Ради проголосував за посилення відповідальності за мародерство, а також дозволив використати зброю цивільному населенню проти окупантів.
Окрім того, правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав проект закону, який пропонує передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.