Довічне ув’язнення за диверсії та держзраду: комітет підтримав законопроект
Київ • УНН
КИЕВ. 2 березня. УНН. Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав проект закону, який пропонує передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану. Про це інформує пресслужба політичної партії “Слуга Народу”, пише УНН.
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“Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 "Ні кроку назад!", який пропонує у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану”, - повідомили в пресслужбі партії.
Деталі
Так, максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна.
Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.
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24 лютого Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні.