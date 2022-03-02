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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Довічне ув’язнення за диверсії та держзраду: комітет підтримав законопроект

Довічне ув’язнення за диверсії та держзраду: комітет підтримав законопроект

Київ • УНН

 • 267517 перегляди

КИЕВ. 2 березня. УНН. Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав проект закону, який пропонує передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану. Про це інформує пресслужба політичної партії “Слуга Народу”, пише УНН.

Цитата

“Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 "Ні кроку назад!", який пропонує у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану”, - повідомили в пресслужбі партії.

Деталі

Так, максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна.

Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.

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24 лютого Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні.

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