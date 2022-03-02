Пожизненное заключение за диверсии и госизмену: комитет поддержал законопроект

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“Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", который предлагает в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения”, - сообщили в пресс-службе партии.

Детали

Так, максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с обязательной конфискацией всего имущества.

Также предлагается запретить любую амнистии к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.

Ранее

24 февраля Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.