Зеленский подписал законы об ужесточении наказания за госизмену и мародерство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство. Об этом свидетельствуют данные с карточек законопроектов на сайте Верховной Рады, пишет УНН.
Так, 4 марта закон №7116 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения, был возвращен с подписью Президента, свидетельствуют данные с карточки документа.
Также 4 марта был возвращен с подписью Президента закон О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство №7124.
Детали
Законопроект №7116 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией всего имущества.
Также предлагается запретить любую амнистию к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.
Дополнение
Правоохранительный комитет Верховной Рады проголосовал за усиление ответственности за мародерство, а также разрешил использовать оружие гражданскому населению против оккупантов.
Кроме того, правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал проект закона, который предлагает предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения.