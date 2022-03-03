Комітет ВР підтримав посилення покарання за мародерство і дозвіл на зброю цивільним проти окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Правоохоронний комітет Верховної Ради проголосував за посилення відповідальності за мародерство, а також дозволив використати зброю цивільному населенню проти окупантів. Про це повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат Андрій Осадчук у Facebook, пише УНН.
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"Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України щойно одностайно проголосував за суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство і зняв всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану", - повідомив Осадчук.
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Мер Києва Віталій Кличко попередив, що мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження.