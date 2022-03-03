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Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за мародерство и разрешение на оружие гражданским против оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Правоохранительный комитет Верховной Рады проголосовал за усиление ответственности за мародерство, а также разрешил использовать оружие гражданскому населению против оккупантов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета, народный депутат Андрей Осадчук в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Комитет правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины только что единогласно проголосовал за значительное ужесточение уголовной ответственности за мародерство и снял все ограничения на применение огнестрельного оружия гражданским населением для отпора вооруженной агрессии РФ/другой страны, на время военного положения", - сообщил Осадчук.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения.

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