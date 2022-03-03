Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за мародерство и разрешение на оружие гражданским против оккупантов

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"Комитет правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины только что единогласно проголосовал за значительное ужесточение уголовной ответственности за мародерство и снял все ограничения на применение огнестрельного оружия гражданским населением для отпора вооруженной агрессии РФ/другой страны, на время военного положения", - сообщил Осадчук.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения.