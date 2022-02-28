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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Воєнний час: Кличко попередив, що мародерів будуть знешкоджувати без попередження

Воєнний час: Кличко попередив, що мародерів будуть знешкоджувати без попередження

Київ • УНН

 • 105176 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко попередив, що мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження, інформує УНН.

Цитата

“Місто живе в нових умовах — умовах воєнного стану і загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження! Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми повинні згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься!” — написав Кличко у Telegram.

Він наголосив, що військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони Києва.

Доповнення

Раніше віце-прем’єрка Ірина Верещук попереджала, що мародерам пощади не буде.

Додамо, 27 лютого у захопленому окупантами українському місті Мелітополь було розграбовано 11 розміщених у місті магазинів торговельної мережі АТБ. Крім продовольчих магазинів, жертвами мародерів у формі виявилися ювелірки міста та магазини з одягом.

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