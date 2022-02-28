Воєнний час: Кличко попередив, що мародерів будуть знешкоджувати без попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко попередив, що мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження, інформує УНН.
Цитата
“Місто живе в нових умовах — умовах воєнного стану і загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження! Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми повинні згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься!” — написав Кличко у Telegram.
Він наголосив, що військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони Києва.
Доповнення
Раніше віце-прем’єрка Ірина Верещук попереджала, що мародерам пощади не буде.
Додамо, 27 лютого у захопленому окупантами українському місті Мелітополь було розграбовано 11 розміщених у місті магазинів торговельної мережі АТБ. Крім продовольчих магазинів, жертвами мародерів у формі виявилися ювелірки міста та магазини з одягом.