Военное время: Кличко предупредил, что мародеров будут обезвреживать без предупреждения

Цитата

“Город живет в новых условиях — условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения! Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным! Мы должны сплотиться, как никогда. Дать отпор и провокациям в городе. И орде, что сюда рвется!" - написал Кличко в Telegram.

Он подчеркнул, что военные, правоохранители, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны Киева.

Дополнение

Ранее вице-премьер Ирина Верещук предупреждала, что мародерам пощады не будет.

Добавим, 27 февраля в захваченном оккупантами украинском городе Мелитополь было разграблено 11 размещенных в городе магазинов торговой сети АТБ. Кроме продовольственных магазинов, жертвами мародеров в форме оказались ювелирки города и магазины с одеждой.