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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 23223 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Верещук звернулась до потенційних мародерів: “Пощади не буде”

Верещук звернулась до потенційних мародерів: “Пощади не буде”

Київ • УНН

 • 167894 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Віце-прем’єрка Ірина Верещук попередила тих, хто подумує про мародерства проти громадян та підприємств у тяжкий для країни час. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Звертаюсь до тих, хто зараз, можливо, подумує використати момент для мародерства проти громадян або бізнесу: пощади не буде!” — заявила вона.

Додамо

Раніше Ірина Верещук закликала міжнародних партнерів України та ОБСЄ вплинути на РФ та відкрити гуманітарні коридори.

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