Верещук звернулась до потенційних мародерів: “Пощади не буде”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Віце-прем’єрка Ірина Верещук попередила тих, хто подумує про мародерства проти громадян та підприємств у тяжкий для країни час. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Звертаюсь до тих, хто зараз, можливо, подумує використати момент для мародерства проти громадян або бізнесу: пощади не буде!” — заявила вона.
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Раніше Ірина Верещук закликала міжнародних партнерів України та ОБСЄ вплинути на РФ та відкрити гуманітарні коридори.