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Верещук закликала міжнародних партнерів вплинути на РФ і відкрити гуманітарні коридори

Верещук закликала міжнародних партнерів вплинути на РФ і відкрити гуманітарні коридори

Київ • УНН

 • 164657 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук доповіла ситуацію, що виникла навколо гуманітарних коридорів, які просять надати керівники ВЦА Луганської та Донецької областей, повідомляє УНН.

Цитата:

“Ми постійно звертаємося до міжнародних партнерів, до ОБСЄ, до всіх міжнародних майданчиків, щоб вони вплинули на Росію з тим, аби надати можливість вивезти наших дітей. Ми розуміємо, що це війна, але діти і жінки мають покинути населені пункти, які перебувають під нищівним вогнем”, — повідомила вона.

Окрім того, Верещук повідомила, що нещодавно спілкувалася онлайн з низкою російських журналістів.

“Вони запитували, на що готова піти наша держава, якими є наші емоції, що ми відчуваємо. І я хочу сказати, щоб всі знали: ми тут, влада тут, Президент на місці, уряд на місці, парламент на місці.

Але ми хочемо сказати нашим ворогам у Російській Федерації — попри всі політичні причини, попри всі ідеологічні причини, гуманітарне міжнародне право і міжнародні конвенції залишаються єдиним можливим інструментом регулювання.

Перед тим, як говорити про те, якими є політичні вимоги, ми маємо допустити до гуманітарних коридорів жінок та дітей, людей з інвалідністю, маломобільних, їх потрібно евакуювати, бо сьогодні їх обстрілюють”, — заявила Верещук.

Вона підкреслила — наразі РФ атакує й інформаційний простір України.

“Тому ще раз кажу — всю повноту відповідальності несе безпосередньо РФ. Те, що зараз відбувається в інформаційному просторі — це її мета: нагнітання, фейки, постійні інформаційні вкиди. Вони хочуть посіяти страх і паніку з метою, аби уряд покинув урядовий квартал та виїхав у безпечне місце. Однак ми всі на місці! Ніхто нікуди не поїде, ми будемо з нашим народом до кінця. І ми точно переможемо, бо за нами правда, ми на своїй землі!” — заявила Верещук.

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