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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Не сіяти страху та агресії: в АТБ закликали українців утриматися від мародерства

Не сіяти страху та агресії: в АТБ закликали українців утриматися від мародерства

Київ • УНН

 • 285485 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні у захопленому окупантами українському місті Мелітополь було розграбовано 11 розміщених у місті магазинів торговельної мережі АТБ. Крім продовольчих магазинів, жертвами мародерів у формі виявилися ювелірки міста та магазини з одягом.

Деталі

"Панує хаос і повне свавілля, – повідомила АТБ на своєму офіційному сайті про те, що відбувається у місті після окупації російськими загарбниками. – Особи неслов'янської зовнішності та натовп місцевого населення виносять із магазинів товар, руйнують майно. Продовольчі візки та кошики магазинів розкидао по всьому місту. Також розкрито та розграбовано ювелірні магазини, магазини з технікою та одягом", - ідеться в повідомленні.

Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ закликав українців зберігати людську подобу, не опускаючись до проявів мародерства.

"Давайте залишатимемося людьми! Гідно і шанобливо поводитися у важких та надскладних обставинах! Не піддаватися паніці, не сіяти страху та агресії, – написав Марков у себе у Facebook. - Війну, зрештою, буде закінчено, - нагадав він. - Давайте не будемо перетворюватися на жалюгідних чудовиськ, сором'язливо ховаючи очі! Давайте зберігати спокій та витримку!".

Раніше мережа АТБ заявила, що робить все можливе, щоб підтримати роботу магазинів у тих локаціях, де дозволяє військова ситуація, яка склалася. Мережа має у своєму розпорядженні достатньо складських запасів, але через бойові дії, які ведуть, і блокування доріг можуть виникати труднощі з доставкою.

Від учорашнього дня магазини АТБ, мережа якої нараховує понад 1300, які мають підвальні приміщення, рішенням компанії надано українцям як притулки від авіанальотів і ракетних обстрілів.

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