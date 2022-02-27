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15 марта, 19:03 • 78238 просмотра

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Не сеять страх и агрессию: в АТБ призвали украинцев воздержаться от мародерства

Не сеять страх и агрессию: в АТБ призвали украинцев воздержаться от мародерства

Киев • УНН

 • 285484 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня в захваченном оккупантами украинском городе Мелитополь были разграблены 11 размещенных в городе магазинов торговой сети АТБ. Помимо продовольственных магазинов жертвами мародеров в форме оказались ювелирки города и магазины с одеждой.

Детали

"Царит хаос и полный беспредел, - сообщила АТБ на своем официальном сайте о происходящем в городе после оккупации российскими захватчиками. – Лица неславянской внешности и толпа местного населения выносят из магазинов товар, разрушают имущество. Продовольственные тележки и корзинки магазинов разбросаны по всему городу. Также вскрыты и разграблены ювелирные магазины, магазины с техникой и одеждой", - говорится в сообщении.

Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ призвал украинцев сохранять человеческий облик, не опускаясь до проявлений мародерства.

"Давайте будем оставаться людьми! Достойно и уважительно вести себя в трудных и сверхсложных обстоятельствах! Не поддаваться панике, не сеять страх и агрессию, - написал Марков у себя в Facebook. - Война в конце концов будет закончена, - напомнил он. – Давайте не будем превращаться в жалких чудовищ, стыдливо пряча глаза! Давайте сохранять спокойствие и выдержку!".

Ранее сеть АТБ заявила, что делает все возможное, чтобы поддержать работу магазинов в тех локациях, где позволяет сложившаяся военная обстановка. Сеть располагает достаточными складскими запасами, но из-за ведущихся боевых действий и блокирования дорог могут возникать сложности с доставкой.

Со вчерашнего дня магазины АТБ, сеть которой насчитывает их свыше 1300, располагающие подвальными помещениями, решением компании предоставлены украинцам в качестве убежищ от авианалетов и ракетных обстрелов.

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