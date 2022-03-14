Поліцейські зловили на гарячому групу мародерів в Ірпені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Правоохоронці Бучанського району затримали групу мародерів в Ірпені. Про це інформує пресслужба Національної поліції України, пише УНН.
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За інформацією правоохоронців, 13 березня поліцейські затримали вісьмох мародерів. Крадії виносили із місцевого магазину продукти та алкоголь.
Згодом правоохоронці встановили, що чоловіки причетні до ряду аналогічних злочинів, як з магазинів, так із залишених мешканцями помешкань.
Наразі поліцейські встановлюють потерпілих та продовжують перевіряти причетність затриманих до інших правопорушень на території Бучанського району.
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Як писав УНН, напередодні Ірпенська міська влада оголосила, що тимчасово забороняє в'їзд журналістів в місто.