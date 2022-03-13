Ірпінь тимчасово забороняє в’їзд для журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Ірпенська міська влада тимчасово забороняє в'їзд журналістів в місто. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин, пише УНН.
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“Я дуже вас прошу: тимчасово, на період звільнення нашого міста, з Романівки не переходити міст, не фотографувати позиції наших військових, не фотографувати їхні обличчя. Це шкодить повному звільненню нашого міста. З завтрашнього дня ми не будемо пропускати від Романівки в місто журналістів. Це тимчасово. Ми не хочемо ризикувати життям наших хлопців”, - сказав він у відеозверненні.
Деталі
Зі слів міського голови, за ніч загинуло три захисники Ірпеня, які стояли на блокпосту на в’їзді з Бучі.
“Вони загинули, бо всі бігають фотографують, викладають в інтернет, показують позиції ворогу. Друзі, з завтрашнього дня – жодного журналіста в Ірпіні не буде”, - додав він.
Раніше
Як писав УНН, очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що сьогодні в Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США Брента Ренауда.