Окупанти розстріляли журналістів New York Times в Ірпені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні в Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США Брента Ренауда. Ще один журналіст отримав поранення. Про це повідомив у Facebook очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, пише УНН.
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“Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньовідомого медіа
New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій”, - повідомив Нєбитов.
З його слів, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора.
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Як писав УНН, під час спроби евакуації на Київщині за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, у результаті загинуло сім людей.