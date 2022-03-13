Оккупанты расстреляли журналистов New York Times в Ирпене

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“Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа

New York Times. Еще один журналист ранен. Сейчас пострадавшего пытаются вывести из зоны боевых действий”, - сообщил Небытов.

По его словам, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора.

Ранее

Как писал УНН, во время попытки эвакуации на Киевской области по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в результате погибло семь человек.