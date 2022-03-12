Росіяни під час евакуації розстріляли колону жінок та дітей на Київщині: сім людей загинуло, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Під час спроби евакуації з села Перемога, Київська область, в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, у результаті загинуло сім людей, серед них - дитина, передає УНН.
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За даними розвідки, 11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей.
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"Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома", - йдеться у повідомленні.
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Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу, повідомили у розвідці.
У ГУР також нагадали, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією "Про захист цивільного населення під час війни".
Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях прирівнюються до військового злочину.