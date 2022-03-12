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Россияне во время эвакуации расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области: семь человек погибли, среди них - ребенок

Россияне во время эвакуации расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области: семь человек погибли, среди них - ребенок

Киев • УНН

 • 137763 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Во время попытки эвакуации из села Победа, Киевская область, в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в результате погибли семь человек, среди них - ребенок, передает УНН.

Детали

По данным разведки, 11 марта, во время попытки эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

Цитата

"Результат этого зверского поступка - семь погибших. Из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Добавим

После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь, сообщили в разведке.

В ГУР также напомнили, что вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертой Женевской конвенцией О защите гражданского населения во время войны".

Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях приравниваются к военному преступлению.

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