Ирпень временно запрещает въезд для журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Ирпенские городские власти временно запрещают въезд журналистов в город. Об этом заявил городской голова Александр Маркушин, пишет УНН.
Цитата
“Я очень вас прошу: временно, на период освобождения нашего города, из Романовки не переходить мост, не фотографировать позиции наших военных, не фотографировать их лица. Это вредит полному освобождению нашего города. С завтрашнего дня мы не будем пропускать от Романовки в город журналистов. Это временно. Мы не хотим рисковать жизнью наших ребят”, - сказал он в видеообращении.
Детали
По словам городского головы, за ночь погибли три защитника Ирпеня, которые стояли на блокпосту на въезде из Бучи.
“Они погибли, потому что все бегают фотографируют, выкладывают в интернет, показывают позиции врагу. Друзья, с завтрашнего дня - ни одного журналиста в Ирпене не будет”, - добавил он.
Ранее
Как писал УНН, глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что сегодня в Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США Брента Ренауда.