Ирпень временно запрещает въезд для журналистов

Цитата

“Я очень вас прошу: временно, на период освобождения нашего города, из Романовки не переходить мост, не фотографировать позиции наших военных, не фотографировать их лица. Это вредит полному освобождению нашего города. С завтрашнего дня мы не будем пропускать от Романовки в город журналистов. Это временно. Мы не хотим рисковать жизнью наших ребят”, - сказал он в видеообращении.

Детали

По словам городского головы, за ночь погибли три защитника Ирпеня, которые стояли на блокпосту на въезде из Бучи.

“Они погибли, потому что все бегают фотографируют, выкладывают в интернет, показывают позиции врагу. Друзья, с завтрашнего дня - ни одного журналиста в Ирпене не будет”, - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что сегодня в Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США Брента Ренауда.