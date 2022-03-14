Полицейские поймали с поличным группу мародеров в Ирпене

Детали

По информации правоохранителей, 13 марта полицейские задержали восьмерых мародеров. Воры выносили из местного магазина продукты и алкоголь.

Впоследствии правоохранители установили, что мужчины причастны к ряду аналогичных преступлений, как из магазинов, так и из оставленных жильцами квартир.

Сейчас полицейские устанавливают потерпевших и продолжают проверять причастность задержанных к другим правонарушениям на территории Бучанского района.

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Как писал УНН, накануне Ирпенская городская власть объявила, что временно запрещает въезд журналистов в город.