Полицейские поймали с поличным группу мародеров в Ирпене
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Правоохранители Бучанского района задержали группу мародеров в Ирпене. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
По информации правоохранителей, 13 марта полицейские задержали восьмерых мародеров. Воры выносили из местного магазина продукты и алкоголь.
Впоследствии правоохранители установили, что мужчины причастны к ряду аналогичных преступлений, как из магазинов, так и из оставленных жильцами квартир.
Сейчас полицейские устанавливают потерпевших и продолжают проверять причастность задержанных к другим правонарушениям на территории Бучанского района.
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