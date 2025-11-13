У Харківській області в колонії загинув засуджений: трагедію приховали
У Первомайській виправній колонії №117 на Харківщині виявлено прихований смертельний нещасний випадок із засудженим на виробництві. Роботодавець не повідомив про трагедію, що сталася 28 травня, протягом доби, як того вимагає закон.
Деталі
Трагедія сталася ще 28 травня, але роботодавець не повідомив Державну службу з питань праці та Пенсійний фонд України упродовж доби, як це вимагає закон.
Після втручання омбудсмена Державна служба України з питань праці провела спеціальне розслідування. Відкрито кримінальне провадження щодо можливого порушення вимог законодавства стосовно охорони праці.
Приховування нещасних випадків, тим більше зі смертельними наслідками, є неприпустимим! Безпека праці та повага до людської гідності мають бути забезпечені в кожній установі. Місця несвободи - не виняток
