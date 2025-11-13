В Харьковской области в колонии погиб осужденный: трагедию скрыли

В Первомайской исправительной колонии №117 на Харьковщине выявлен скрытый смертельный несчастный случай с осужденным на производстве. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Трагедия произошла еще 28 мая, но работодатель не сообщил Государственную службу по вопросам труда и Пенсионный фонд Украины в течение суток, как это требует закон.

После вмешательства омбудсмена Государственная служба Украины по вопросам труда провела специальное расследование. Открыто уголовное производство относительно возможного нарушения требований законодательства по охране труда.

Сокрытие несчастных случаев, тем более со смертельным исходом, недопустимо! Безопасность труда и уважение к человеческому достоинству должны быть обеспечены в каждом учреждении. Места несвободы - не исключение