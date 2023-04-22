У Кельні запрацював "Паспортний сервіс" для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У місті Кельн, що в Німеччині, запрацював "Паспортний сервіс" для українців. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Державною міграційною службою України.
Деталі
З 21 квітня вісім програмно-технічних мобільних комплексів - спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою "Паспортний сервіс" - розпочали свою роботу у ще одному місті Німеччини - Кельн.
Мобільні комплекси розташовані за адресою: Breslauer Platz, Köln, 50668.
Графік роботи центру: понеділок - субота, з 9:00 до 18:00. Обслуговування відвідувачів у місті Кельн здійснюється виключно за попереднім записом до електронної черги.
Наразі громадяни України можуть отримати у м. Кельн такі послуги:
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- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
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- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
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- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
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- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
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- обмін посвідчення водія;
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- страхування.
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У ДМСУ звертають увагу, що станом на 21 квітня 2023 року ДП "Документ" не має повноважень на оформлення документів громадянам, які виїхали за кордон на постійне проживання і мають відповідну відмітку в паспорті. Їхніми питаннями займаються виключно в закордонних дипломатичних установах.
Доповнення
Принагідно нагадуємо, що на сьогодні підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та Берліні (Німеччина).