У Берліні запрацював "Паспортний сервіс" для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. "Паспортний сервіс" для українців розпочав свою роботу у столиці Німеччини. Про це повідомляє ДМС України, пише УНН.
Деталі
Відокремлений підрозділ ДП "Документ" запрацював 31 березня у тестовому режимі. Відкриття "Паспортного сервісу" у Берліні, як очікується, дозволить забезпечити українців дійсними паспортними документами, що дозволить їм отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, дозволи на роботу, навчання та вільно перетинати кордони.
Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Берліні знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.
Обслуговування відвідувачів здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 за «живою» чергою (електронна черга запрацює трошки згодом).
Тут громадяни зможуть отримати такі послуги, як:
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- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
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- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
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- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
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- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
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- обмін посвідчення водія;
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- страхування.
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На сьогодні окрім Німеччини підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).
Доповнення
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, із початку повномасштабної війни в Україні на території Німеччини опинилися понад 1 мільйон вимушено переміщених українців, які потребують вирішення чимало питань з паспортними документами.