В Берлине заработал "Паспортный сервис" для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. "Паспортный сервис" для украинцев начал свою работу в столице Германии. Об этом сообщает ГМС Украины, пишет УНН.
Детали
Обособленное подразделение ГП "Документ" заработало 31 марта в тестовом режиме. Открытие "Паспортного сервиса" в Берлине, как ожидается, позволит обеспечить украинцев действительными паспортными документами, что позволит им получать финансовую и гуманитарную помощь, разрешения на работу, учебу и свободно пересекать границы.
Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Берлине находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.
Обслуживание посетителей осуществляется с понедельника по субботу включительно с 9:00 до 18:00 по «живой» очереди (электронная очередь заработает чуть позже).
Здесь граждане смогут получить такие услуги, как:
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- оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
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- обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
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- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);
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- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
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- обмен водительского удостоверения;
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- страхование.
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На сегодня кроме Германии подразделения «Паспортного сервиса» уже доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава) и Чехии (Прага).
Дополнение
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабной войны в Украине на территории Германии оказались более 1 миллиона вынужденно перемещенных украинцев, которые нуждаются в решении многих вопросов с паспортными документами.