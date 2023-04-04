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В Берлине заработал "Паспортный сервис" для украинцев

В Берлине заработал "Паспортный сервис" для украинцев

Киев • УНН

 • 2106443 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. "Паспортный сервис" для украинцев начал свою работу в столице Германии. Об этом сообщает ГМС Украины, пишет УНН

Детали

Обособленное подразделение ГП "Документ" заработало 31 марта в тестовом режиме. Открытие "Паспортного сервиса" в Берлине, как ожидается, позволит обеспечить украинцев действительными паспортными документами, что позволит им получать финансовую и гуманитарную помощь, разрешения на работу, учебу и свободно пересекать границы.

Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Берлине находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

Обслуживание посетителей осуществляется с понедельника по субботу включительно с 9:00 до 18:00 по «живой» очереди (электронная очередь заработает чуть позже).

Здесь граждане смогут получить такие услуги, как:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения;
  • страхование.

На сегодня кроме Германии подразделения «Паспортного сервиса» уже доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава) и Чехии (Прага).

Дополнение

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабной войны в Украине на территории Германии оказались более 1 миллиона вынужденно перемещенных украинцев, которые нуждаются в решении многих вопросов с паспортными документами.

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