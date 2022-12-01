Українці можуть оформити паспорт у ще одному польському місті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Відсьогодні громадяни України можуть оформити паспорт, страхування та обміняти водійське посвідчення у польському місті Вроцлав. Раніше послугу зробили доступною у Варшаві, Гданську та Кракові. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.
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"Державна міграційна служба України розширює роботу мережі відокремленого підрозділу ДП "Документ" у Польщі, тим самим полегшуючи життя українців за кордоном. Тож тепер кожен охочий зможе легко оформити паспортні документи у ще одному польському місті – до Варшави, Кракова та Гданську приєднався ще і Вроцлав", ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, до відкриття стаціонарного центру ДП "Документ" у Вроцлаві працюватиме мобільний комплекс – мікроавтобус білого кольору із символікою "Паспортний сервіс". Там українці зможуть отримати такі послуги:
• закордонний паспорт та ID-картку або одночасно обидва документи;
• обміняти водійське посвідчення;
• оформити страхування.
Мобільний комплекс працюватиме з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за адресою Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117 Wrocław.
Оплатити послугу потрібно на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для цього треба мати смартфон та реквізити банківської картки.
Нагадаємо
Підрозділ державного підприємства "Документ" почав приймати документи на оформлення закордонного паспорта та ID-картки українцям, які проживають у польському Кракові.