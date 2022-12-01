Украинцы могут оформить паспорт еще в одном польском городе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С сегодняшнего дня граждане Украины могут оформить паспорт, страховку или обменять водительское удостоверение в польском городе Вроцлав. Ранее услугу сделали доступной в Варшаве, Гданьске и Кракове. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, передает УНН.
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"Государственная миграционная служба Украины расширяет работу сети обособленного подразделения ГП "Документ" в Польше, тем самым облегчая жизнь украинцев за рубежом. Теперь каждый желающий сможет легко оформить паспортные документы в еще одном польском городе – к Варшаве, Кракову и Гданьску присоединился еще и Вроцлав", – говорится в сообщении.
Детали
До открытия стационарного центра ГП "Документ" во Вроцлаве будет работать мобильный комплекс – микроавтобус белого цвета с символикой "Паспортный сервис". Там украинцы смогут получить такие услуги:
• загранпаспорт и ID-карту или одновременно оба документа;
• обменять водительское удостоверение;
• оформить страховку.
Мобильный комплекс будет работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 по адресу Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117 Wrocław.
Оплатить услугу нужно на месте с помощью онлайн-сервиса. Для этого нужно иметь смартфон и реквизиты банковской карты.
Напомним
Подразделение государственного предприятия "Документ" начало оформлять загранпаспорта и ID-карты украинцам, которые проживают в польском Кракове.