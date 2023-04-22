В Кельне заработал "Паспортный сервис" для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В городе Кельн, что в Германии, заработал "Паспортный сервис" для украинцев. Об этом пишет УНН по информации обнародованной Государственной миграционной службой Украины.
Детали
С 21 апреля восемь программно-технических мобильных комплексов - специально оборудованных микроавтобусов белого цвета с символикой "Паспортный сервис" - начали свою работу в еще одном городе Германии - Кельн.
Мобильные комплексы расположены по адресу: Breslauer Platz, Köln, 50668.
График работы центра: понедельник - суббота, с 9:00 до 18:00. Обслуживание посетителей в городе Кельн осуществляется исключительно по предварительной записи в электронной очереди.
Сейчас граждане Украины могут получить в г. Кельн следующие услуги:
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- оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
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- обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
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- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);
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- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
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- обмен водительского удостоверения;
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- страхование.
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В ГМСУ обращают внимание, что по состоянию на 21 апреля 2023 года ГП "Документ" не имеет полномочий на оформление документов гражданам, которые выехали за границу на постоянное проживание и имеют соответствующую отметку в паспорте. Их вопросами занимаются исключительно в зарубежных дипломатических учреждениях.
Дополнение
Попутно напоминаем, что на сегодня подразделения «Паспортного сервиса» уже доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава), Чехии (Прага) и Берлине (Германия).