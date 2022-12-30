У Гданську для українців відкрили ще один паспортний сервіс: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У польському місті Гданськ сьогодні, 30 грудня, відкривається ще один стаціонарний центр обслуговування українських громадян "Паспортний сервіс". Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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"30 грудня 2022 року відкривається ще один стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у місті Ґданськ", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У новому центрі українці можуть звернутись за послугами:
• одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки
• оформлення закордонного паспорта
• оформлення ID-картки
• обміну водійського посвідчення
• страхування.
Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги". Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.
Зазначається, що графік роботи з понеділка по суботу з 9 до 18.
Доповнення
Мережа закордонних представництв Державної міграційної служби має перспективу розширення у Чехії, Німеччині та Туреччині. Наразі такі центри функціонують уже у трьох містах сусідньої Польщі.