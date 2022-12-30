У Гданську для українців відкрили ще один паспортний сервіс: деталі

Цитата



"30 грудня 2022 року відкривається ще один стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у місті Ґданськ", - ідеться у повідомленні.



Деталі



У новому центрі українці можуть звернутись за послугами:

• одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки

• оформлення закордонного паспорта

• оформлення ID-картки

• обміну водійського посвідчення

• страхування.

Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги". Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.

Зазначається, що графік роботи з понеділка по суботу з 9 до 18.

Доповнення

Мережа закордонних представництв Державної міграційної служби має перспективу розширення у Чехії, Німеччині та Туреччині. Наразі такі центри функціонують уже у трьох містах сусідньої Польщі.